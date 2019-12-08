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Sivrihisar'a turizme destek ödülü

6 saat önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Milliyet Favori Destek Ödülleri'nde turizme destek veren belediyeler dalında ödüle layık görüldü.

Sivrihisar'a turizme destek ödülü, System.String[]

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Milliyet Favori Destek Ödülleri'nde turizme destek veren belediyeler dalında ödüle layık görüldü.


682 firmanın ve belediyelerin yer aldığı Milliyet Favori Lezzet Ödülleri'nde belediye başkanları, iş adamları ve ünlüler yer aldı. 45 ayrı kategoride yapılan ödül töreninde, her yıl Nasreddin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne ev sahipliği yapan Sivrihisar Belediyesinin Başkanı Hamid Yüzügüllü de turizme destek veren belediyeler dalında dalında ödül aldı. Düzenlenen törende Başkan Yüzügüllü, kategorilerinde dereceye giren ve Favori Lezzetler'in duayenleri olan Arif Develi, Sait Helvacı, Şeref Avcı, Hamdi Arpacı, Hayrettin Taşkıran, Beyti Güler, Cüneyt Asan, Cemal Tanyel ve Rasim Özkanca'ya plaket verdi.


Başkan Yüzügüllü, "turizme destek veren belediyeler" arasında yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Yerel lezzete önem verdiklerini söyleyen Yüzügüllü, Sivrihisar muska baklavasına coğrafi işaretli ürün belgesi alarak, gastronomi turizmine önem verdiklerini, bu yöndeki çalışmaları her geçen yıl artırdıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
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