Sivrihisar'da alt ve üstyapı çalışmaları - Son Dakika
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Sivrihisar'da alt ve üstyapı çalışmaları

6 saat önce

İlçeye her geçen gün değer katmaya devam eden Sivrihisar Belediyesi, Sivrihisar'da değişim ve dönüşüm çalışmaları sürdürüyor.

Sivrihisar'da alt ve üstyapı çalışmaları, System.String[]

İlçeye her geçen gün değer katmaya devam eden Sivrihisar Belediyesi, Sivrihisar'da değişim ve dönüşüm çalışmaları sürdürüyor.


Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde ve alanlarda çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını sürdüren Sivrihisar Belediyesi, Hoşkadem Camii ve Hazinedar Camii etrafında ve ayrıca Sivrihisar Yoğurt Pazarı alanında kilit taşları döşeyerek, alanlarda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'de yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.


Alt Yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde sırasıyla tarihi dokulara uygun bir şekilde üst yapı çalışmalarını sürdüren Sivrihisar Belediyesi ilçeye değer katmaya devam ediyor.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "Sivrihisar'ımızı daha nezih daha yaşanılabilir bir hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun süredir devam eden alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerimizde ve alanlarımızda ekiplerimizle birlikte Sivrihisar'ımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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