Sivrihisar Terziler Odası Genel Kurulu Yapıldı
30.01.2026 12:21
Ahmet Çınar, Sivrihisar Terziler Odası'nın başkanı olarak yeniden seçildi.

Sivrihisar Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Sivrihisar Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'ndaki genel kurulda mevcut başkan Ahmet Çınar ile Şahin Akbaş aday oldu.

Divan Başkanlığını Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ekrem Birsen'in yaptığı genel kurula Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Sefa Şen, Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Adnan Karamanlı ve diğer ilgililer ile oda üyeleri katıldı.

Çınar, 74 oy alarak başkanlığa yeniden seçilirken, diğer aday Akbaş ise 46 oy aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Çınar, Sivrihisar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

