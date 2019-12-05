Siyasette anne olmanın önemi tartışıldı

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Siyasette Anne Olmak" konulu panelde, hem siyasetin içinde olup, hem anne olan kadınlar, siyasette kadın olarak var olabilmenin zorluklarına ve önemi gündeme taşındı.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 85. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından özel bir program düzenlendi. Belediyenin Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen panelde Mali Müşavir Ayşe Demirhan, Uzlaştırmacı-Bilirkişi Şennur Şen ve Eczacı Serpil Uzun, hemcinsleriyle bir araya geldi. "Siyasetin kadının hayatındaki yeri, önemi ve yaşadığı sıkıntıları" kendi yaşadıkları üzerinden değerlendirdi.

"SİYASET EVDE BAŞLIYOR"

Konuklardan Serpil Uzun, "Siyaset evde başlıyor bir kadının evinin ekonomisini idare ederek her koşulda tenceresini kaynatarak siyaset yapıyor. Evi yönetmek de bir siyasettir" derken; Şennur Şen de "Kadın siyasette olduğu zaman erkeklerin davranışları biraz daha seviye kazanıyor. Kibar ve naif oluyorlar. Söyleyecekleri varsa da söyleyemiyor, yutuyorlar" diye konuştu.

"KADINLAR HER TÜRLÜ MÜCADELENİN İÇİNDE YER ALIYOR"

Türk kadının üretimden savaşlara, ev idaresinden devlet yönetimine kadar her türlü mücadelenin içinde yer aldığını belirten Ayşe Demirhan, "İslam toplumlarında gerek aile gerekse siyasi, hukuki ve sosyal alanda kadının konumunu belirleyen iki unsur var. Biri dini kurallar ikincisi örf ve adetlere dayanıyor" dedi. İslamiyet öncesi kadınların ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğünü belirten Demirhan, "Peygamberimiz zamanında kadınların söz sahibi olduğunu görüyoruz. Medine toplumunda peygamberimizin eşlerinin siyasette aktif olduklarını da görüyoruz. Tarihimize baktığımızda kadınların çok etken olduğunu görüyoruz" dedi.

"SİYASET YORUCU AMA GÜZEL YÖNLERİ DE VAR"

Kadının hayatın her alanında siyasetle iç içe olduğunu belirten Serpil Uzun da kadınların seçmen sayısının yarısını oluşturduğuna dikkat çekti. "Bu noktada kadınları erkeklerin temsil etmesinin doğru olmadığı için ve kadınların geleceğini kadınların tayin etmesi gerektiğine inandığımız için siyasete girdim. Siyaset yorucu, gece geç saatlere kadar sahada oluyoruz ama güzel yönleri de var" dedi. Kadınların sorunlarına çözüm buldukça mutlu olmaya başladıklarını belirten Uzun, evi yönetmenin de bir nevi siyaset olduğunu söyledi.

"KADININ SİYASETE GİRMESİ DEMEK FEDAKARLIK DEMEKTİR"

Erkeklerin siyasi hayatta her zaman daha baskın olduğunu söyleyen Şennur Şen ise kadın eli değince değişen siyasette yaşanan değişimleri şöyle anlattı: "Kadın siyasette olduğu zaman erkeklerin davranışları biraz daha seviye kazanıyor. Kibar ve naif oluyorlar. Söyleyecekleri varsa da söyleyemiyor, yutuyorlar. Kadının kendi sorunlarıyla ilgili karar verme mekanizmalarında kadın olmazsa duyarlılık yeterince ifade edilememiş oluyor. Dolayısıyla çözüm noktasında da onları yükseltecek çözüm noktalarına ulaşamamış oluyoruz. Kadının siyasete girmesi fedakarlık demek. Kadın siyasette varsa kendisinden, zamanından fedakarlık ediyor demektir" şeklinde konuştu.