Siyasi Gelişmeler ve Spor Müsabakaları

10.00 - İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt'ta emeklilerle buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
12.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Staj-Çıraklık Sigortası Konferansı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.00 - CHP İstanbul İl Örgütü'nün 31. Kent Yoksulluğu Buluşması'na, emekli örgütleri de katılacak, emeklilerle ilgili bildiri okunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
17.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin düzenlediği Türkiye 1. Sağlık Çalıştayı'nın kapanışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor, Kocaelispor-Trabzonspor, Gençlerbirliği-Samsunspor ve Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. (İSTANBUL - KOCAELİ - ANKARA - ANTALYA)
