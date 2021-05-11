Siyatik Nedir ve Neden Olur? Siyatik Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Siyatik Nedir ve Neden Olur? Siyatik Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

11.05.2021 03:03
Siyatik Nedir ve Neden Olur? Siyatik Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Siyatik; vücudundaki en önemli sinirdir.

Siyatik; vücudundaki en önemli sinirdir. Bunun yanı sıra siyatik hastalığı; siyatik siniriyle alakalı ağrılı bir rahatsızlıktır. Bel kemiğinin alt kısmından bacakların arka yüzlerine dek dayanan siyatik sinirleri, yer aldığı bölge ağrılarına neden olur. Siyatik ağrıları genel olarak yavaş yavaş başlar. Ancak zaman geçtikçe ağrılar artmaya başlar.

Omurgada ortaya çıkan problemler siyatiğin başlıca nedenidir. Burada yer alan kıkırdak dokusunun zarar görmesi; disk adlı yapıların yerinden çıkmasıyla beraber diz kapağında iltihabı oluşturması da siyatik ağrılarına sebep olabilir. Çoğu zaman vücudun tek tarafında görülmektedir. Siyatik genel olarak 20 ile 50 yaş aralığında ağır iş yapan veya spor yapmayan kişilerde görülmektedir.

Siyatiğin belli başlı belirtileri; kalçadan başlayan ve topuğa kadar uzanan ağrı, bacakta güçsüzlük ve hissiyat kaybıdır. Siyatik hastalığı, tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Sürekli egzersiz, B1 ve B2 vitamini takviyeleri, akupunktur, fizik tedavisi ve kas gevşeticiler, siyatik tedavisi adına tavsiye edilen metotlar içerisindedir.

Siyatik Nedir?

Siyatik; sinirlerin tahrişinden kaynaklı ortaya çıkan ağrıya verilen isimdir. Bu siniri tahriş eden herhangi bir şey şiddetli ağrının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Siyatik genel olarak alt omurgada sıkıştırılan sinirden kaynaklanmaktadır.

Siyatik Neden Olur?

Siyatik; genel olarak fıtıklaşan bir diskten ötürü meydana gelir. Omurgada yer alan kemiklerin değişik nedenler ile siyatik sinirine baskı yapmasından ötürü oluşan siyatik ağrıları, üç grupta toplanır. Bunlar; kalça, bel ve dizin arka bölümü veya ayak kısmındaki ağrılara göre gruplandırılan siyatik hastalığının oluşmasında başka sebepler de bulunmaktadır. Bu nedenler ise;

İlerleyen yaşlar ile beraber kemik ve kemiğin etrafındaki dokularda gözlemlenen zayıflık, siyatik ağrılarına sebep olabilmektedir.

Hareketsiz kalma; siyatiğin nedenlerindendir. Uzun süreli oturmak ya da devamlı hareketsiz kalmak, siyatik ağrılarına sebep olur.

Diyabet, siyatik nedenleri içerisinde bulunur. Şeker hastalığı olan bireylerin siyatik sinirleri daha kolay zarar görebilir.

Ağır kaldırmak veya ağır egzersizler yapmak, siyatik oluşmasında oldukça önemli bir nedendir.

Travma yaşanması siyatiğe neden olur. Bir yerden düşmek veya siyatik sinirlerinin olduğu yerlere çarpan bir nesne, sinirlere zarar vererek siyatik ağrılarına yol açar.

Hamilelik de siyatiğe neden olur. Uterus genişlemesi ve kilo almayla beraber siyatik sinirlere baskı uygulanabilir. Bu da ağrıya neden olur. Bunun dışında gebelik döneminde salgılanan hormonların omur etrafındaki ligament bağları genişletmesinden ötürü disk kayması ve siyatik ağrıları meydana gelir.

Obezite yüzünden omurgaya aşırı yük binmesi, siyatik ağrılarına neden olur.

Siyatik Belirtileri

Siyatik belirtileri;

İdrar kaçırma,

Hareket edince şiddetlenmiş ağrılar,

Kalçadan ayağa dek oluşan kuvvetsizlik ve hissizlik,

Ayaklarda ve parmaklarda iğne batması hissinin oluşumu olarak sıralanabilir.

Siyatik Tedavisi Hakkında Bilgi

Siyatik; günümüz şartlarıyla başarı ile tedavi edilir. Siyatik tedavisi için birçok metot kullanılmaktadır. Bu tedavi metotları; hastanın vaziyetine ve hastalığın derecesine göre değişebilmektedir. Siyatik tedavilerinin başlıca metotları arasında; NSAID ilaç türleri, yoga, fizik tedavi, anti-depresanlar, kas gevşeticileri, masaj, akupunktur, cerrahi müdahaleler yer alır.

Siyatik tedavisi için uygun yöntem; hasta bireyin durumu, hastalığın seviyesi ve doktorun kararı ile tercih edilir. Fakat hastada önemli seviyede bacak zayıflaması ya da bağırsak ve mesanede farklılık var ise hasta doğrudan ameliyata yönlendirilebilmektedir.

Siyatik Nedir ve Neden Olur? Siyatik Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Gebelik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Siyatik Nedir ve Neden Olur? Siyatik Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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