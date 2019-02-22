"Size Verdiğimiz Her Sözün Arkasında Olacağız"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer seçim çalışmaları kapsamında Gölcük'ün mahallelerinde hemşehri0leriyle bir araya geliyor. Sezer son olarak AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır ile birlikte Yukarı Değirmendere'deydi. Büyük katılımın ve coşkunun olduğu ziyarette meşalelerle karşılanan Sezer, mahallelilere kendi eliyle helva dağıttı. Ayrıca onlarla sohbet etti ve hedeflerini anlattı.

SEÇİMİ KAZANACAĞIZ

Kalabalık guruba seslenen Aday Sezer şunları söyledi: "Yukarı Değirmendere gerçekten farkını ve desteğini gösterdi. Ben eminim ki, 31 Mart akşamı da bu noktada en büyük desteği vererek yanımızda olacaktır. Buradaki tabloyu da gördükten sonra seçimi kazanacağımızdan en ufak tereddüdüm yok. Hedefimiz oyumuzu arttırarak seçimi kazanmak. Bunun için gece, gündüz yağmur çamur demeden çalışıyoruz" dedi.

İSTEKLERİNİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Sezer konuşmasının devamında da, "Yukarı Değirmendere'nin istek ve arzularını yerine getireceğiz. Biz yapamayacağımız projelerin sözünü vermeyiz, söz verdiğimizi de mutlak suretle yapmak niyetindeyiz. Bu noktada seçim beyannamemizi de hazırlıyoruz. Gölcük için Büyükşehir belediyemizle beraber çok özel projeler üzerinde çalışıyoruz. Projelerimiz büyük ölçüde netleşti. Beyannamemizi de yakında açıklayacağız" dedi.