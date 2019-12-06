Son Dakika Haberleri: Slawomir Mrozek'in "Polisler" oyunu 10 Aralık'ta sahnelenecek
Son Dakika Güncel Slawomir Mrozek'in 'Polisler' oyunu 10 Aralık'ta sahnelenecek - Son Dakika

Slawomir Mrozek'in "Polisler" oyunu 10 Aralık'ta sahnelenecek

6 saat önce

Polonyalı oyun yazarı Slawomir Mrozek'in 1958 yılında yazdığı "Polisler" adlı oyun, İlham Yazar yönetmenliğinde 10 Aralık'ta tiyatroseverlerle buluşacak.

Slawomir Mrozek'in

Polonyalı oyun yazarı Slawomir Mrozek'in 1958 yılında yazdığı "Polisler" adlı oyun, İlham Yazar yönetmenliğinde 10 Aralık'ta tiyatroseverlerle buluşacak.

Kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Burak Bacınoğlu, Hakan Karsak ve Serdar Kayaokay'ın yer aldığı oyun, Duru Tiyatro'da sahnelenecek.

Serkan Kavurt'ın dekorunu, Çevren Sarayoğlu'nun ise kostümlerini hazırladığı oyun, Slawomir Mrozek'in ilk ve en çok övgü alan eserlerinden biri olarak gösteriliyor.

Kimsenin bilmediği bir yerde ve zamanda geçen oyun, totaliter rejimi ile yönetilen bir toplumun hikayesini konu ediniyor.

Tek perdelik oyunun konusu ise özetle şöyle:

"Halk tamamıyla devletin boyunduruğu altına girmiş, suç kavramı ortadan kalkmış ve insanları kışkırtacak kimse kalmamıştır. Polis teşkilatı işsiz kalmamak için halkı devlete karşı kışkırtmaya çalışsa da başarısız sonuçlar elde etmektedir. 10 yıldır mahkum olan son anarşistin de hükumetin yanına geçtiğini beyan eden belgeyi imzalamak istemesiyle, sistemin içinde sıkıntılar oluşmaya başlar ve teşkilat çözümü kendi suçlusunu yaratmakta bulur."

Slawomir Mrozek, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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