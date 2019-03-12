Son Dakika Haberleri: Slovenya'da Bir Kadın Sigorta Dolandırıcılığı İçin 'Elini Bilekten Kesti'
BBC

Slovenya'da Bir Kadın Sigorta Dolandırıcılığı İçin 'Elini Bilekten Kesti'

1 saat önce

Slovenya'da polis, bir kadını sigorta dolandırıcılığı yapmak için, ailesinin de yardımıyla elini bileğinden döner testereyle kesmekle suçladı.

Slovenya'da Bir Kadın Sigorta Dolandırıcılığı İçin 'Elini Bilekten Kesti', System.String[]
Slovenya'da polis, bir kadını sigorta dolandırıcılığı yapmak için, ailesinin de yardımıyla elini bileğinden döner testereyle kesmekle suçladı.

21 yaşındaki kadın ve bir akrabası tutuklandı. Zanlıların suçlu bulunması halinde sekiz yıla kadar hapis yatabilecekleri belirtiliyor.

Polis, şüphelilerin kısa süre önce kaza sigortası yaptırdığını belirtti.

Kadının, poliçeden 400 bin Euro toplu para ile, aylık yaklaşık 3 bin Euro maaş alabileceği belirtildi.

Ailenin diğer dört üyesinin de gözaltına alındığı, ancak daha sonra ikisinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Polis, grubun kadının elini başkent Ljubljana'daki evinde bileğin üzerinden kestiğini aktardı.

Akrabalarının, kadını hastaneye götürüp elini dal budarken kestiğini söylediği kaydedildi.

Yetkililer, grubun sakatlığın kalıcı olabilmesi için kesilen eli yanlarında getirmediklerini, ancak daha sonra elin zamanında bulunup yerine dikildiğini belirtti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:24 

Sigorta, Polis, Slovenya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilenci Kadın Yakayı Ele Verince Arkadaşını İhbar Etti Opera Sanatçısı, "Bu Gezegende İyi Yaşayın" Notunu Paylaştıktan Sonra İntihar Etti

"Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 04:27:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Slovenya'da Bir Kadın Sigorta Dolandırıcılığı İçin 'Elini Bilekten Kesti'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]