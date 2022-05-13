Slovenya'da Bir Kimya Tesisinde Patlama Yaşandı - Son Dakika
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Slovenya'da Bir Kimya Tesisinde Patlama Yaşandı

13.05.2022 13:21
Slovenya'da Bir Kimya Tesisinde Patlama Yaşandı

LJUBLJANA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Slovenya'nın ulusal televizyon kanalı TV Slovenya Perşembe günü, ülkenin güneyindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğünü söyledi.

LJUBLJANA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Slovenya'nın ulusal televizyon kanalı TV Slovenya Perşembe günü, ülkenin güneyindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğünü söyledi. Kanalın verdiği haberde, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın yaklaşık 63 km güneydoğusunda bulunan Kocevje kentinde meydana gelen kazanın, Slovenya'nın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana ülkede yaşanan en büyük endüstriyel kaza olduğu belirtildi.

Slovenya'da Bir Kimya Tesisinde Patlama Yaşandı

12 Mayıs 2022 tarihli bu fotoğrafta, Slovenya'nın güneyindeki Kocevje kentinde bulunan bir kimya fabrikasında yaşanan patlamanın ardından olay bölgesi görülüyor. (Fotoğraf: Ales Kocjan/STA/Havuz/Xinhua aracılığıyla)

Slovenya'da Bir Kimya Tesisinde Patlama Yaşandı

12 Mayıs 2022 tarihli bu fotoğrafta, Slovenya'nın güneyindeki Kocevje kentinde bulunan bir kimya fabrikasında yaşanan patlamanın ardından olay bölgesi görülüyor. (Fotoğraf: Ales Kocjan/STA/Havuz/Xinhua aracılığıyla)

Slovenya'da Bir Kimya Tesisinde Patlama Yaşandı

Slovenya'nın güneyindeki Kocevje kentinde, patlama yaşanan bir kimya fabrikasından yükselen siyah dumanlar görülüyor, 12 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mitja Ofak/STA/Havuz/Xinhua aracılığıyla)

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Ljubljana, Slovenya, Patlama, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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