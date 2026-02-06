Slovenya, Gazze İçin Diplomatik Görüşmeler Düzenledi

Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazze konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fajon, Slovenya'nın tarihin doğru tarafında yer aldığına inandığını belirterek, "Slovenya'nın Haziran 2024'te Filistin Devleti'ni bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıma kararı, uluslararası hukukla tam uyum içinde, dikkatle ve tutarlı biçimde alınmıştır." ifadesini kullandı.

Gazze'deki ateşkesin kırılgan ve eksik olduğuna dikkati çeken Fajon, Gazze'deki insani felakete ve Filistin halkının siyasi haklarına yönelik uluslararası dikkatin sürdürülmesinde ortak diplomatik çabaların hayati rol oynadığını söyledi.

Bugünkü görüşmenin özellikle Gazze'de acil, tam ve kalıcı bir ateşkes, uluslararası insancıl hukuk ve iki devletli çözüm konularında ortak anlayışı güçlendirdiğini dile getiren Fajon, "Slovenya iki devletli çözümü güçlü biçimde desteklemektedir. Gazze'nin yeniden inşasının güvenilir bir siyasi süreçle doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Fajon, Refah Sınır Kapısı'nın açık kalmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun insani yardım ile tıbbi tahliyeleri kolaylaştırmasını umduklarını dile getirdi.

"(Gazze'ye) insani yardımın ulaştırılmasında halen ciddi bir açık bulunuyor"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ise konuşmasında Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımın artırılması ve iki devletli çözüm konusunda önemli görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Görüşmede, Gazze'de insanların ölmesinin sona ermesini nasıl sağlayabileceklerini ele aldıklarını söyleyen Ferhan, "Çünkü açıkça görülüyor ki (Gazze'ye) insani yardımın ulaştırılmasında halen ciddi bir açık bulunuyor." dedi.

Ferhan, Slovenya'ya, Filistin Devleti'ni tanıdığı ve iki devletli çözüm ilkesine verdiği güçlü ahlaki destek için teşekkür etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi de Slovenya'nın son iki yılda küresel sahnede adaletin, uluslararası hukukun, itidalin ve barışın sesi olarak kendisini ortaya koyduğunu belirtti.

Es-Safedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi istikrara kavuşturma planının uygulanmasını ilerletmeye ve Gazze'de gerçek istikrarı sağlamaya öncelik vermeleri gerektiğine değinerek, şunları aktardı:

"Gıdanın ulaştırılması, sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi ve insanların daha iyi bir gelecek umudu taşıması için çalışmalıyız. Nihayetinde iki devletli çözüm temelinde, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik gerçek bir siyasi ufka ilerlemeliyiz. Orada yapılacak çok iş var. Bu süreçte Gazze'de istikrar ve umut sağlamaya çalışırken Batı Şeria'da yaşananları da unutmamalıyız."

"Gazze'deki insani felaketle başa çıkmak için daha fazlasını yapmalıyız"

Bahreyn Dışişleri Bakanı ez-Zeyyani ise Gazze'deki çatışmanın sona erdirilmesi, sivillerin korunması, insani erişimin sağlanması ve güvenilir bir siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik çabalara destek vermeye kararlı olduklarını aktardı.

Ez-Zeyyani, Gazze Barış Planı uygulanırken, bağımsız ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulmasının önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de ABD Başkanı Trump'ın barış planına ve liderliğine tam destek verdiklerini belirtti ve ABD'nin rolünün mevcut ateşkesi korumada kilit önemde olduğunu ifade etti.

Refah Sınır Kapısı'nın kısmen açılmasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Abdulati, "Ancak İsrail halen insani yardım ve insanların hareketliliği konusunda engeller çıkarmaktadır. Gazze'deki insani felaketle başa çıkmak için daha fazlasını yapmalıyız." görüşünü paylaştı.

Abdulati ayrıca İran konusunda gerilimin düşürülmesi ve savaşın önlenmesi için yoğun diplomatik çaba yürüttüklerini bildirdi.