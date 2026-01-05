Smyrna'da 70 Yıl Sonra Yeni Mozaik Bulundu - Son Dakika
Kültür Sanat

Smyrna'da 70 Yıl Sonra Yeni Mozaik Bulundu

Smyrna'da 70 Yıl Sonra Yeni Mozaik Bulundu
05.01.2026 11:16
İzmir Smyrna Antik Kenti'nde 'Süleyman düğümü' motifi içeren mozaik odası bulundu.

İzmir kent merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaikli odada yer alan "Süleyman düğümü" motifi, kazı ekibinin ilgisini çekti.

Smyrna'da kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yıl boyunca kesintisiz sürdürülüyor.

Smyrna Agorası Kuzey Cadde'de yürütülen kazılarda yaklaşık 3x4 metre boyutlarında, iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli mozaik taban bulundu.

Mozaiğin merkezinde yer alan "Süleyman düğümü" motifi dikkati çekti.

70 yıl sonra mozaik taban bulundu

Kazı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy, AA muhabirine, Smyrna'nın Büyük İskender'den sonra kurulan planlı bir kent olduğunu söyledi.

Kentteki kazıların Smyrna Agorası ve Tiyatrosu'nda yoğunlaştığını belirten Ersoy, Agora Kuzey Cadde'de yürütülen kazılarda mozaik tabanın ortaya çıkmaya başladığını kaydetti.

Ersoy, Antik Dönem'de kentin önemli caddelerinden biri olan alanda, Geç Roma Dönemi'nde (Milattan sonra 4-6. yüzyıl) bir yapı inşa edildiğini, yapının sivil konut mu yoksa kamusal mekan mı olduğuna ilişkin kesin sonuca henüz ulaşamadıklarını ifade etti.

Smyrna Antik Kenti'nde daha önce "mozaikli salon"un bulunduğunu anımsatan Ersoy, yaklaşık 70 yıl sonra yeni bir mozaik döşemeye ulaşmanın kendileri için şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Antik Dönem'in "kem gözlere" karşı sembolü

Alanı "mozaikli oda" olarak tanımladıklarını belirten Ersoy, Geç Antik Dönem'de bu tür mozaik tabanların yaygın kullanıldığını söyledi.

Ortaya çıkarılan mozaiklerde bitkisel motifler ve geometrik süslemelerin yer aldığını ifade eden Ersoy, mozaiğin merkezindeki "Süleyman düğümü" motifine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mozaiklerde koruyucu sembollerin kullanıldığını görüyoruz. Bu tür mekanlarda hasetlik, kıskançlık oluşmaması için bazı koruyucu semboller, ister bu tür mekanların girişinde isterse döşemelerinde kullanılıyor. 'Süleyman düğümü', buna güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yine bunun etrafında küçük haç tasvirleri var. Bunlar, süsleme unsurları olarak başlayan bir geleneğin daha sonra bazı semavi dinlerin kabulü üzerine de sonraki dönemlerde kabul görmüş olan semboller. Sonuçta hepsi koruyucu semboller."

Bu sembollerin mekanı ya da mekanı kullananları "kem göz"den korumak amacıyla tercih edildiğini vurgulayan Ersoy, "Eğer burası bir kamusal mekansa kenti ama bir konutsa o konutun sahibini koruyan semboller çünkü 'kem göz' diyoruz ya bunların o eve, o evin sahibine, o evde yaşayanlara zarar vermemesi için bu sembollerin kullanıldığını biliyoruz." diye konuştu.

"Mozaikli oda" yaklaşık 1500 yıl sonra da kullanılmış

Mozaikli odanın yaklaşık 1500 yıl sonra, 19. yüzyılda bölgede bulunan gayrimüslim hastanesi ya da çevredeki konutlar tarafından yeniden kullanıldığını belirten Ersoy, "Geç Antik Dönem'deki mozaik döşeme açılmış, beğenilmiş ve bunun üzerine mekanlar inşa etmişler. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü inşa edilen duvarın sıvasının harcı, mozaiğin üzerine yatırılmış. Böylece 1500 yıl sonra o mozaik tabanın bir süre daha kullanıldığını görüyoruz." dedi.

Kazı alanının genişleyeceğini dile getiren Ersoy, "2026 kazılarında alanı büyüttüğümüzde belki başka mekanlar da ortaya çıkabilecek." ifadesini kullandı.

Ersoy, kazı çalışmalarına destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Ticaret Odası ve GüzelEnerji Akaryakıt AŞ'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

