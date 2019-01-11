Son Dakika Haberleri: Soba Yakarken Yangın Çıktı, Yanarak Öldü

Soba Yakarken Yangın Çıktı, Yanarak Öldü

1 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde evinde soba yakmaya çalışan Sultan Uslu (65), çıkan yangında yanarak yaşamını yitirdi.

Soba Yakarken Yangın Çıktı, Yanarak Öldü, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde evinde soba yakmaya çalışan Sultan Uslu (65), çıkan yangında yanarak yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de oturan Sultan Uslu, evinde soba yakmak istedi. Sobanın birden alev alması sonucu, Uslu'nun kıyafetleri ve saçı tutuştu. Panikleyen Uslu, sobadan uzaklaşmaya çalışırken yere düştü. Alevler bu sırada tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, alevlerin arasında kalan Uslu'nun yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uslu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:30 Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel
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