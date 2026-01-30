Sobada Kolonya Faciası - Son Dakika
Sobada Kolonya Faciası

30.01.2026 13:46
Denizli'de kahvehanede sobaya dökülen kolonya patlamaya neden oldu. Görüntüler kaydedildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde üzerine kolonya dökülen sobanın parlama ve devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaklık Mahallesi'nde 26 Ocak'ta bir kahvehanede sobanın üzerine kolonya döküldü. Bir süre sonra soba parladı, ardından devrildi.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, sobanın üzerine kolonya dökülmesi, bir süre sonra parlayan sobanın devrilmesi, yakındaki bir masada oturan kişinin uzaklaşması yer aldı.

Sobaya kolonya döken, iş yeri sahibinin babası Mehmet Gezer, gazetecilere, kahvehaneye gittiğinde içerisinin duman koktuğunu fark ettiğini söyledi.

Güzel kokması için sobanın üzerine kolonya döktüğünü anlatan Gezer, "İçeride oturan arkadaşlardan birisi kolonyayı çakmak çakarak yakarsam daha güzel kokacağını söyledi. Ben de düşünmeden dediğini yaptım. Daha sonra dışarı çıktım ve büyük bir gürültüyle patlama oldu. İçeriye girdiğimde soba yerdeydi. İlk önce korktuk ama sonra görüntüleri izleyince halimize güldük." dedi.

Kaynak: AA

