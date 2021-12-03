Sobadan çıkan yangın az kalsın faciayla sonlanacaktı - Son Dakika

Karabük'ün Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın 3. katında Kerim Koçaklı'ya ait dairede iddiaya göre sobadan kaynaklı yangın çıktı.

ÇOCUKLARI KOMŞULARI KURTARDI

Dumanların yükseldiği evde bulunan iki çocuk komşuların tarafından kurtarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Komşulardan Gökhan Özdemir, yangını çocuklarından öğrendiğini belirterek, "Yukarıya koştum, kapıyı açıp çocukları aldım. Ev daha çok duman olmaya başladı" dedi.

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Özdemir, çocukların durumunun iyi olduğunu söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.