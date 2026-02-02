Sobadan Sızan Gaz, Aileyi Zehirledi - Son Dakika
Sobadan Sızan Gaz, Aileyi Zehirledi

Sobadan Sızan Gaz, Aileyi Zehirledi
02.02.2026 15:54
Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Hassa ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde Bağcı ailesinin yaşadığı evde yaşandı. Akşam saatlerinde soba yaktıkları öğrenilen dört kişilik aileden sabah haber alınamaması üzerine durumdan şüphelenen komşular, eve gelerek kontrol etmek istedi. Yapılan kontrollerde ailenin hareketsiz olduğunu gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde 42 yaşındaki Nuh Bağcı ve 15 yaşındaki kızı Nisa Bağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen 73 yaşındaki babaanne Emine Bağcı ve Nuh Bağcı'nın 14 yaşındaki kızı Esra Bağcı ise hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, zehirlenmenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı değerlendiriliyor. - HATAY

Kaynak: İHA

