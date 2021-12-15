SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

TRABZON'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Havva Yavuz (90) ile oğlu Mahmut Bülent Yavuz (60) hayatını kaybetti.

Beşikdüzü ilçesi Akkese Mahallesi'nde yaşayan Havva Yavuz ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz'dan haber alamayan yakınları, dün gece eve geldi. İçeriden ses gelmeyince yakınları kapıyı kırarak girdikleri evde anne ve oğlunu hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

1 GÜNLÜĞÜNE KÖYE GELMİŞLER

Trabzon'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Havva Yavuz (90) ile oğlu Mahmut Bülent Yavuz'un (60) 1 günlüğüne köy evine geldikleri ve bağ bahçe işlerini yapıp kent merkezindeki evlerine geri dönmeyi planladıkları öğrenildi.

'SOBAYA SU DÖKÜP SÖNDÜRDÜLER'

Havva Yavuz'un kardeşi Mehmet Çakır, "Kış mevsimi geldiği için merkezdeki evlerinde duruyorlardı. Oğlu annesini almak için köye geldi. Burada köy işlerini halledip geri döneceklerdi. Hava soğuk olunca sobayı yakmışlar. Dışarıda rüzgar vardı. Soba yanınca baca çekmemiş ve dumanı içeriye basmış. Onlarda sobaya su döküp sobayı söndürdüler. Daha sonra uyumuşlar. Mahmut'un çocukları falan aramış ama ulaşamamışlar. Onlardan ses seda çıkmayınca merak edip eve geldik. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. Kapıyı kırıp içeriye girdik. Bir gün sonra döneceklerdi kısmet olmadı" dedi.