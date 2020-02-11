Sobadan zehirlenen misafir öldü, ev sahibi tedaviye alındı - Son Dakika

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hasan Altun (57) hayatını kaybetti, Nurettin Güner (55) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kalkandere ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları haber alamadığı Nurettin Güner'in evine gitti. Evde Güner ve misafiri Hasan Altun'u yerde yatarken bulan komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hasan Altun'un yaşamını yitirdiği, Nurettin Güner'in ise baygın olduğu belirlendi. Güner olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Hasan Altun'un cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.