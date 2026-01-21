SOCAR ve TAV'dan Doğal Gaz İş Birliği - Son Dakika
Ekonomi

SOCAR ve TAV'dan Doğal Gaz İş Birliği

SOCAR ve TAV'dan Doğal Gaz İş Birliği
21.01.2026 09:56
SOCAR Türkiye, TAV Havalimanları ile entegre enerji yönetiminde doğal gaz tedarikine geçiyor.

SOCAR Türkiye, TAV Havalimanları ile yürüttüğü iş birliğini uzun süredir devam eden elektrik tedarikine ek olarak doğal gaz tedarikiyle de güçlendirerek, Gas-to-Power vizyonu doğrultusunda entegre enerji yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

SOCAR Türkiye, doğal gaz ve elektriği tek bir entegre değer zinciri içinde yöneten enerji stratejisiyle, Türkiye enerji piyasasında öne çıkıyor. Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları ile yürütülen iş birliğinin elektrik, doğal gaz ve toplayıcılık faaliyetleriyle entegre enerji yönetimine taşınması, SOCAR Türkiye'nin 'Gas-to-Power' vizyonunun sahadaki en güncel ve somut yansımalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Milas-Bodrum Havalimanı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı ve TAV Havalimanları merkez ofisi lokasyonlarında elektrik tedariğiyle başlayan iş birliği, 2025 yılı itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı tesislerinin de dahil edilmesiyle genişletildi. Bu kapsamda TAV Havalimanları'nın yıllık 75 bin MWh seviyesindeki elektrik ihtiyacı SOCAR Türkiye tarafından karşılanmaya başlandı.

İş birliğinde yeni dönem: Doğal gaz ve entegre portföy yönetimi

Açıklamaya göre, 2026 yılı itibarıyla her iki şirket arasındaki stratejik iş birliği yeni bir aşamaya taşındı. Bu doğrultuda Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki tesisinin doğal gaz tedariği SOCAR Türkiye tarafından karşılanmaya başlandı. Sabit fiyatlı kontrat yapısıyla desteklenen bu yeni dönem, arz güvenliğini güçlendirirken TAV Havalimanları'nın operasyonel sürekliliğine ve maliyet öngörülebilirliğine de önemli katkı sağlıyor. Söz konusu tesislerin şirketin toplayıcılık portföyüne dahil edilmesiyle yalnızca elektrik ve doğal gaz tedariği sağlanmakla sınırlı kalınmıyor; aynı zamanda kojenerasyon tesisinin de entegre, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi mümkün hale geliyor. Gaz ve elektriğin birlikte optimize edildiği bu yapı, sistem dengesinin güçlendirilmesine katkı sunarken, çok katmanlı portföy yönetimi yaklaşımıyla operasyonel verimliliği artıran bütüncül bir enerji çözümü sunuyor.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad Ibrahimov, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Enerji piyasaları artık gaz ve elektriğin birbirinden bağımsız yönetildiği yapılardan uzaklaşıyor. Günümüzde rekabet avantajı, bu iki kaynağı birlikte ve etkin biçimde optimize edebilen entegre yapılardan geçiyor. TAV Havalimanları ile geliştirdiğimiz bu iş birliği, şirketimizin entegre enerji ve Gas-to-Power vizyonunun sahadaki güçlü bir yansımasıdır. Güçlü tedarik altyapımız, sabit fiyatlı kontrat yapımız ve toplayıcılık portföyümüz sayesinde yalnızca enerji arzı sağlamakla kalmıyor; sistem dengesini ve operasyonel sürekliliği destekleyen katma değerli çözümler sunuyoruz."

TAV Havalimanları Havalimanlarından Sorumlu Grup Başkanı Mete Erna yaptığı değerlendirmede, "Havalimanları sürekli hizmet sunan kritik ulaşım altyapıları arasında. Operasyonlarımızın sürekliliği için enerji güvenliği büyük önem arz ediyor. Şirketle gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Önceliğimiz her zaman yolcularımız ve iş ortaklarımız için en iyi seyahat deneyimini sunmak. Şirketin enerji alanındaki uzmanlığı ve sunduğu entegre yapı operasyonel sürekliliğimiz açısından önem taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Havacılık, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Socar, Son Dakika

