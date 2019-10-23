Soçi Mutabakatı'nın ardından Suriye'de kim ne kazandı ?
25 dakika önce
Türkiye ve Rusya, Soçi'de Suriye'nin kuzeyi ile ilgili 10 maddelik anlaşmaya vardı. Taraflar, YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) Ankara'nın isteği üzerine 150 saat içinde Türkiye sınırından 30 kilometre güneye inme çağrısı yaptı.
Türkiye ve Rusya, Soçi'de Suriye'nin kuzeyi ile ilgili 10 maddelik bir mutabakat üzerinde anlaştı. Taraflar, YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) Ankara'nın isteği üzerine sınırdan 30 kilometre güneye inmesi için 150 saat süre tanıdı.
İki ülke de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ifade etti. Suriye'de "terörle mücadele" edileceğinin altını çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:43
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