Soçi Mutabakatı'nın ardından Suriye'de kim ne kazandı ?

Türkiye ve Rusya, Soçi'de Suriye'nin kuzeyi ile ilgili 10 maddelik bir mutabakat üzerinde anlaştı. Taraflar, YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) Ankara'nın isteği üzerine sınırdan 30 kilometre güneye inmesi için 150 saat süre tanıdı.



İki ülke de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ifade etti. Suriye'de "terörle mücadele" edileceğinin altını çizdi.