Şoför Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

12.01.2026 20:00
Samsun'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye götürdü.

SAMSUN'da halk otobüsü şoförü Hakan Özer, araçta rahatsızlanan erkek yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün kamerasına yansıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünde seyahat sırasında bir erkek yolcu rahatsızlandı. Diğer yolcular, durumu otobüs şoförü Hakan Özer'e bildirdi. Özer, güzergah değiştirerek otobüsü özel bir hastanenin acil servisi önüne götürdü. Kapıları açan Özer, sağlık ekiplerinden sedye talep ederek hastanın güvenli şekilde acil servise teslim edilmesini sağladı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

'YOLCULARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNDEN DE SORUMLUYUZ'

Yolcunun durumunun ciddiyetini anlar anlamaz hiç vakit kaybetmeden gerekli inisiyatifi alarak otobüsü en yakın hastaneye yönlendiğini söyleyen Özer, "Yolcumuzu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim ettik. Bizler yalnızca vatandaşlarımızın bir noktadan diğerine ulaşmasını sağlamakla görevli değiliz. Aynı zamanda onların can güvenliğinden de sorumluyuz. Biliyoruz ki her gün bize emanet edilen yüzlerce, binlerce hayat var. Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

