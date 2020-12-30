Soğuk havada bitkin düşüp apartman boşluğunda mahsur kalan puhuyu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Iğdır'da, bir apartman boşluğunda mahsur kalan puhu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansör boşluğunda kuşun mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, puhu olduğu belirlenen kuşu, bulunduğu yerden çıkarıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim etti.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, dağlık alanda yaşayan puhuda yaraya rastlanmadığını söyledi. Türkoğlu, puhunun soğuk hava nedeniyle bitkin düştüğünü belirtti.

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürü Sedat Karadağ ise hem vatandaşları hem de yaban hayatındaki canlıları kurtarmak için görev yaptıklarını, bugün de güzel bir kuşu yaşama tutundurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yörede çiftçi dostu olarak bilinen ve genellikle fareyle beslenen türlerden olan puhu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.