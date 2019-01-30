Son Dakika Haberleri: Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" Projesi Başlatıldı

Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" Projesi Başlatıldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora Projesi hayata geçirildi.

Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora Projesi hayata geçirildi.

Proje, okul çağındaki çocuk ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığıyla çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla başlatıldı.

Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, yaptığı açıklamada, bu projeyle çocukların aileleriyle spor yapma olanaklarına kavuştuklarını, bu projelerin aile bireyleri arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini kaydederek, "Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte spor salonlarımıza geliyor, burada farklı spor branşlarında etkinlikler düzenliyor ve saatlerce birlikte vakit geçiriyor. Spor sayesinde ilişkileri ve bağları daha güçlü aileler oluşuyor. Projemiz her gün farklı bir spor branşında, spor salonlarımızda devam edecektir. Tüm halkımızı spor salonlarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:41 Kaynak: AA

Adıyaman, Kahta, Güncel
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