Son dakika... Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Son dakika... Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı

31.12.2020 09:22

Son dakika haberi... Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı Iğdır'da, itfaiye ekipleri tarafından soğuktan dolayı yorgun halde bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı.

Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı

IĞDIR - Iğdır'da, itfaiye ekipleri tarafından soğuktan dolayı yorgun halde bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez Tansu Çiller Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katında mahsur kalan Puhu kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Puhu kuşunu itfaiye müdürlüğüne götüren ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yorgun düşen Puhu yırtıcısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Yapılan kontrollerde her hangi bir probleminin olmadığı, soğuk hava nedeni ile yorgun düşen Puhu kuşu sıvı ve yem takviyesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan ve bir süre dinlendirilen Puhu kuşu daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Son dakika... Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı
Son dakika... Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı
Son dakika... Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı
Son dakika... Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İtfaiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika


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