Söğütlü'deki mahalle muhtarlarından İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret - Son Dakika

Sakarya'da, Söğütlü Mahalle Muhtarlar Derneği, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Serkan Çeğen ve diğer muhtarlar, ziyaretlerinde Suriye'de şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Devletin ve askerin her zaman olduğu gibi bugünden sonra da yanlarında olduklarını belirten Çeğen, yetkililere güvendiklerini ve Allah'ın izniyle tekrar eski günlere dönüleceğine inandığını dile getirdi.

İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt da mahalle muhtarları derneği başkanı ve muhtarların ziyaretlerinin kendilerine moral verdiğini ifade etti.