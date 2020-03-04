Söğütlü'deki mahalle muhtarlarından İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söğütlü'deki mahalle muhtarlarından İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret - Son Dakika

Söğütlü'deki mahalle muhtarlarından İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret

20 dakika önce

Sakarya'da, Söğütlü Mahalle Muhtarlar Derneği, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Söğütlü'deki mahalle muhtarlarından İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret, System.String[]

Sakarya'da, Söğütlü Mahalle Muhtarlar Derneği, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Serkan Çeğen ve diğer muhtarlar, ziyaretlerinde Suriye'de şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Devletin ve askerin her zaman olduğu gibi bugünden sonra da yanlarında olduklarını belirten Çeğen, yetkililere güvendiklerini ve Allah'ın izniyle tekrar eski günlere dönüleceğine inandığını dile getirdi.

İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt da mahalle muhtarları derneği başkanı ve muhtarların ziyaretlerinin kendilerine moral verdiğini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:50 Kaynak: AA
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