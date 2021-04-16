Şöhretler Müzesi'nde Kobe Bryant'ı, Michael Jordan onurlandıracak

2020 "Basketball Hall of Fame" (Şöhretler Müzesi) töreninde, geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı, Michael Jordan'ın takdim edeceği duyuruldu.

2020 "Basketball Hall of Fame" (Şöhretler Müzesi) töreninde, geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı, Michael Jordan'ın takdim edeceği duyuruldu. NBA'den yapılan açıklamada, basketbolda efsaneleşmiş isimlere yer verilen Şöhretler Müzesi'nde 2020 yılı listesinin belli olduğu ve törenin, 15 Mayıs Cumartesi günü Mohegan Sun Arena'da gerçekleştirileceği belirtildi. 50'den fazla basketbol yıldızının katılımının beklendiği törende, takdim edilecek önemli isimler arasında Kobe Bryant, Tim Duncan ve Kevin Garnett öne çıktı. Törende, kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu yaşayan Los Angeles Lakers takımının efsane basketbolcusu geçen yıl hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı, NBA'in diğer efsane oyuncusu Michael Jordan takdim edecek. Törende, Tim Duncan'ı David Robinson, Kevin Garnett'i ise Isiah Thomas temsil edecek.

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