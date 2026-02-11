ŞOK Marketlerde İşten Çıkarmalar Protesto Edildi

Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon'da ŞOK Marketler deposunda çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Bu işçilerden Ayhan Aydın, yapılan zammın yetersiz olduğunu, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığını ifade ederek, "Bu taleplerimizi dile getirdiğimiz için birçok arkadaşlarımızın kod 49 ile iş akdine son verildi" dedi.

Trabzon'da ŞOK Marketler deposunda çalışan ve DGD-SEN üyesi işçiler, "işçinin görevini yapmamakta ısrarcı olduğuna" ilişkin kod 49 ile tazminatsız işten çıkarıldı.

İşçiler, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ŞOK Marketler Deposu önünde protesto eylemi yaptı. Eyleme CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Arsin İlçe Başkanı Osman Erdoğan, Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhal ve çeşitli sendikaların üyeleri de destek verdi.

ŞOK Market Depo Çalışanı Samet Öksüz, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Fazla çalışmaları, mesai ücretlerimizi istedik biz bunlardan. Promosyonlarımızı istedik. Devletimizin bize verdiği hakları istedik. Biz bunun için direndik. Fazla çalışmalarımız, özel günlerimiz, bayramlarımız bunlar için ek ücretler istedik. Biz 35 bin lira maaş istedik. Promosyonumuzu istedik. Mesai ücretlerimizin tam yatırılmasını istedik. Bayramlarda geldiğimizde özel günlerdeki mesai ücretlerimizi istedik. Biz bunlardan, biz işimizden memnun değiliz. 6-7 tane maddeyle karşılarına çıktık. Sayın Valim bize destek çıkın, bize yardımcı olun. Bu ramazan günü, bu bayram günü insanlar çocuğuna eşya alacaklar, kıyafet alacaklar. işsizlik maaşımızı bile kesmişler."

"İşsizlik maaşımıza, kıdem ve ihbar tazminatımıza, haklarımıza çöktüler"

İşten çıkarılan ŞOK Market Depo çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Ayhan Aydın şöyle konuştu:

"Bizler Trabzon'da ŞOK marketler zincirine bağlı depoda çalışan emekçileriz. Ağır iş yüküne, ağır çalışma koşullarına, çok düşük ücretlere ve zorlandığımız keyfi uygulamalara daha fazla razı gelmeyerek 5 gün önce iş durdurduk. Brüte yapılan yüzde 27 zam oranı yetersizdir. Ücretlerimizde yapılan artışlar net maaş üzerinden uygulanmalıdır. Vergi dilimiyle maaşlarımız her ay biraz daha eriyor. Aynı işi yapan çalışanlar arasında kıdeme dayalı adil bir maaş farkı yok. Fazla mesailerimiz gasbediliyor. Banka promosyonlarımız geciktiriliyor ve eksik şekilde yatırılıyor. İş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadan can güvenliğimiz tehlike altında çalıştırılıyoruz. ŞOK market yönetiminin suç işlemekten vazgeçmesi gerekmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadan can güvenliğimiz tehlike altında çalıştırılıyoruz. Bu taleplerimizi dile getirdiğimiz için dün akşam birçok arkadaşlarımızın SGK bildirimiyle kod 49 ile iş akdine son verildi. Kış ayının ortasında ramazana 10 gün kala bu durumdayız. Hem bizi hem de ailelerimizi açlıkla, sefaletle sınıyorlar."

KESK Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci de, "İşçi kardeşlerimizin taleplerinin bizim de taleplerimiz olduğunu ifade etmeye, talepleri karşılanıncaya kadar yanlarında duracağımızı aktarmaya, talepler karşılanmayıp kendi direnişleri sürdüğü ölçüde tüm Trabzon halkının onlarla dayanışma içerisinde olacağını belirtmeye geldik" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Turhal ise, "Ramazan ayı geliyor. Bu kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz emeklerinin karşılığını talep ediyorlar ve ailelerine ekmek getirmek için mücadele ediyorlar. Hepimiz insanız ve insan onuruyla yaşamak zorundayız. Bu arkadaşlarımızı çok acilen seslerini duyunuz" dedi.