Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Eminönü Meydan'da insan yoğunluğu - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu gerçekleşecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar Eminönü Meydanı'na akın etti. Maskeli ve maskesiz vatandaşların sergilediği görüntüler pes dedirtti. Yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

Tüm dünyada görülen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemler kapsamında bu gece yarısı gerçekleşecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar Eminönü Meydanı'na akın etti. Meydanda dükkanların olduğu kısımda vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak alışveriş yaptı. Bilinçsizce hareket eden maskeli ve maskesiz vatandaşların sergilediği görüntüler pes dedirtti. Öte yandan trafiğin ise akıncı olduğu görüldü.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUMUYORLAR, SARMAŞ DOLAŞ OTURAN İNSANLAR GÖRDÜM"

İnsanların sosyal mesafeyi korumadığını söyleyen Ecevit Delibaşoğlu, "Sokağa çıkma kısıtlaması var bu akşam biliyorsunuz. İnsanlarda o yüzden buraya gelip alışverişlerini yapıyorlar. İşi gücü olan insanlar da var. Bu iyi bir şey değil, tabi devletimiz bunu istemiyor. Ama yapacak bir şey de yok gibi. Sosyal mesafeyi de korumuyorlar. Ben daha demin sarmaş dolaş oturan insanlar gördüm. Çoğunluk maske takıyor ama sosyal mesafeyi korumuyor" dedi.

(İHA)