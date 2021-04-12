Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 154 kişiye 138 bin TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 154 kişiye toplam 138 bin TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 5 ile 12 Nisan 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 74 kişiye 66 bin TL, hafta içi 80 kişiye 72 bin TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 154 vatandaşa 138 bin TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ