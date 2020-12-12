Sokağa çıkma kısıtlamasında bulunan yavru kedi tedavi edildi - Son Dakika

OSMANİYE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek almak için evinden çıkan vatandaş tarafından bulunan ve dişlerinin çürük olduğu ortaya çıkan yavru kedi, tedaviyle sağlığına kavuştu.

Geçtğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evinden ekmek almak için çıkan Mehmet Ali Gökçe, baygın haldeki yavru sokak kedisini buldu Gökçe, kediyi evine götürüp, Osmaniye Belediyesi'nin sahipsiz sokak hayvanları için kurmuş olduğu ihbar hattını aradı.