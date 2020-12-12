Sokağa çıkma kısıtlamasında bulunan yavru kedi tedavi edildi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında bulunan yavru kedi tedavi edildi

12.12.2020 14:31
Sokağa çıkma kısıtlamasında bulunan yavru kedi tedavi edildi, System.String[]

OSMANİYE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek almak için evinden çıkan vatandaş tarafından bulunan ve dişlerinin çürük olduğu ortaya çıkan yavru kedi, tedaviyle sağlığına kavuştu.

OSMANİYE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek almak için evinden çıkan vatandaş tarafından bulunan ve dişlerinin çürük olduğu ortaya çıkan yavru kedi, tedaviyle sağlığına kavuştu.

Geçtğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evinden ekmek almak için çıkan Mehmet Ali Gökçe, baygın haldeki yavru sokak kedisini buldu Gökçe, kediyi evine götürüp, Osmaniye Belediyesi'nin sahipsiz sokak hayvanları için kurmuş olduğu ihbar hattını aradı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) kediye sahip çıkarak, tedavisine başladı. Dişlerinin çürük olduğu belirlenen kedi, tedavi edildi.Mehmet Ali Gökçe, "Yaralı yavru kediyi gördüm. Duyarsız kalamadım. Biz insanlar olarak onların yaşam alanlarını gasbettik. En azından tedavileri ve beslenmelerine yardımcı olmalıyız. Hayvan Hakları Federasyonu'na ilgisi için çok teşekkür ediyorum" dedi.Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala da "Kısıtlamada da besleme ve tedavi işlemlerini yine bisikletlerimizle sürdürerek, doğaya daha az iz bırakmayı amaçlıyoruz. Kedimizi hayvan taşıma römorku ile kliniğimize getirdik ve muayenesini yaptık. Sol molar dişler alt ve üst olmak üzere tamamen çürümüş, son kalan diş kalıntısı da penset ile temizlerken çıktı. Yine sağ tarafta da bir çok süt dişinin çürüdüğünü fark ettik. Buradaki kaslar çürümüş durumdaydı ve ağızdan gelen pis kokunun kaynağı buydu. Baygın olan 4 aylık dişi kedinin ağız içindeki nekroze dokuları tamamen temizledik ve ağız için kullanılacak antibiyotik uyguladık. Uzun etkili  ve derin kas içi olan iki farklı antibiyotik, mineral ve ağırı kesici uyguladığımız kedimizde işlemler esnasında ilaç ve su yutmaması için sürekli olarak aspratör kullandık. Operasyondan sonra geçici bir yuvaya teslim ettiğimiz kedimiz 3 saat sonra kendi başına süt içmeye ve koşmaya başladı" dedi.


Sokağa çıkma kısıtlamasında bulunan yavru kedi tedavi edildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bulunan yavru kedi tedavi edildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bulunan yavru kedi tedavi edildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bulunan yavru kedi tedavi edildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bulunan yavru kedi tedavi edildi

Hayvan Hakları Federasyonu, Ali Gökçe, Osmaniye, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasında bulunan yavru kedi tedavi edildi - Son Dakika


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