Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı bu sabah havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı bu sabah havadan görüntülendi. Görüntülerde Kadıköy Meydanı'nın haftanın ilk günü boş olduğu görüldü.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk günü Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi. Haftanın ilk günü vatandaşların evde kal çağrılarına kulak vererek dışarı çıkmadığı görüldü. Kadıköy Meydanı'nın havadan çekilen görüntülerinde meydanın boş olduğu görüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:53 Kaynak: İHA
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