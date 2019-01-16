Son Dakika Haberleri: Sokağı Kayak Merkezine Çevirdiler

Sokağı Kayak Merkezine Çevirdiler

1 saat önce

Nevşehir'de etkili olan kar yağışıyla birlikte kendilerini sokağa atan vatandaşlar, naylon poşet, bidon, tepsilerle kayarak ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışıyla birlikte kendilerini sokağa atan vatandaşlar, naylon poşet, bidon, tepsilerle kayarak ortaya renkli görüntüler çıkardı. Nevşehir'de yağan yoğun karla birlikte Cevher Dudayev Mahallesi sakinleri bu durumu avantaja çevirerek sokağa adeta kayak merkezine çevirdi. Mahalle sakinleri tarafından naylon poşetler, bidon, tepsiler bir kayak aracı olarak kullanılmasıyla birlikte ortaya renkli görüntüler çıktı. Eğitim öğretime iki gün ara verilen kentte, çocuklarıyla birlikte söz konusu sokağa gelen onlarca mahalle sakini poşet, naylon, sini ve kızaklarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar kayarak karın keyfini çıkardı. Sokağa adeta kayak merkezine çeviren mahalle sakinleri, "Bizim Uludağ'ımız yok ama rampamız var on numara kaymak isteyen herkesi bekleriz. Bayırların, rampaların keyfini çıkartıyoruz" dedi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Nevşehir, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Paralı Olunca Vatandaşlar Tanesi 30 Liradan Satılan Sepete Akın Etti İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü

Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 01:09:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokağı Kayak Merkezine Çevirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]