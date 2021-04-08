Sokak Hayvanları Sosyal Medya Fenomeni Mehmet Enlioğlu Himayesinde - Son Dakika

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ve her geçen gün takipçi sayısını artıran genç girişimci Mehmet Enlioğlu, "Türkiye ve dünyanın istediğiniz yerinden, cepshoptan alışveriş yapabileceksiniz" demesinin yanında kazancının %20'sini de sokak hayvanlarına ayırdığını söyledi.

Sokak Hayvanları Korumada

Dürüstlüğünü ve merhametli yapısını iş dünyasının yanında özel hayatında da gösteren genç iş adamı Mehmet Enlioğlu; kurduğu e-ticaret sitesinin gelirinin %20'sini sokaktaki minik dostlarla paylaştığını söyleyerek, ne kadar merhametli ve vicdanlı olduğunu da gösterdi.

Gösterdiği bu örnek davranışın yanında, sosyal hayattaki girişkenliği sayesinde de müşterilerinden tam not alırken; mağazasında bulunan sarı koltuk konseptine oturttuğu müşterilerine, helyum gazı vererek, çıkan görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, daha çok beğeni topluyor.

Kendi Filmini Çekecek

İş hayatındaki başarısını sosyal medya platformlarında da göstererek, kendini iyice kanıtlayan ve aldığı ödüllerle de adını gündemden düşürmeyen Mehmet Enlioğlu, geçen aylarda aldığı "Yılın Başarılı Video İçeriği Üreticisi" ödülüyle beraber, takipçilerine; 2021 yılında kendi sinema filmini çekeceğinin de sinyallerini verdi.

Sosyal medyada ve iş hayatında kazandığı başarıyla, rakiplerine meydan okuyan Mehmet Enlioğlu; Youtube, Facebook, Instagram'dan sonra Tiktok uygulamasıyla da izlenme rekorları kırmanın ve daha çok takipçi kazanmanın keyifli olduğunu ve bu başarısını daha kaliteli video içeriklerle perçinleyeceğini de belirtiyor.