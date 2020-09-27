Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek - Son Dakika

Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek

DENİZLİ'de, oturduğu mahallenin 4 yerinde sokak kedileri için beslenme noktaları oluşturarak, 70 can dostuna bakan Ali Coşkun (55) hakkında komşusu şikayetçi oldu.

Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek, System.String[]

DENİZLİ'de, oturduğu mahallenin 4 yerinde sokak kedileri için beslenme noktaları oluşturarak, 70 can dostuna bakan Ali Coşkun (55) hakkında komşusu şikayetçi oldu. Şikayet edilen beslenme noktalarının kaldırılıp kaldırılmayacağı ve kedilerin apartman çevresinden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağı, mahkeme sonucu belli olacak.

Pamukkale'nin 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan, emekli Ali Coşkun, sokak kedileri için 4 ayrı yerde beslenme noktaları oluşturdu. Coşkun, bunlardan birini ise apartmanının önüne yerleştirdi. Coşkun, her gün ihmal etmeden belirli saatlerde bu noktalara gidip, yaklaşık 70 kediyi besliyor. Coşkun, 1 ayda yaklaşık 3 bin lira mama parası ödüyor. Hastalanan kedileri de veterinere götüren Coşkun, 4'ü kör, 1'i sakat olan can dostlarıyla yakından ilgileniyor. Coşkun, mama kaplarına zarar verilme veya atılma ihtimali üzerine duvara, 'Hayvanlara zarar vermek, beslenmelerini engellemek cezaya tabidir', 'Mama kapları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sokak hayvanları beslenmesi için verdiği kaplardır ve devlet malıdır. Lütfen çalmayınız, zarar vermeyiniz' yazılı afişler de astı.

ÖNCE TARTIŞTI SONRA DAVA AÇTIApartmanın zemin katında oturan, iddiaya göre, kedi beslenmesine karşı çıkan Adnan T. de üst kat komşusu Ali Coşkun ile tartıştı. Adnan T., tartışma üzerine komşusu hakkında 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Kedilerin tüylerinin evlerine girdiği ve sağlıksız yaşadıklarını savunan Adnan T., apartman önünden beslenme noktasının kaldırılmasını ve kedilerin bina çevresinden uzaklaştırılmasını istedi. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava sürerken, mahkeme heyeti, karar öncesi apartman önüne gelerek, inceleme yaptı. Mahkeme heyetinin, bir sonraki duruşmada kedilerle ilgili kararı vermesi bekleniyor. Apartmanın önündeki beslenme odağının kaldırılıp, kaldırılmayacağı ve kedilerin apartman çevresinden uzaklaştırılıp, uzaklaştırılmayacağının kararını mahkeme heyeti verecek.SAVCILIĞA VERDİ: KOMŞU UZLAŞMIYORHayvansever Ali Coşkun ise alt kat komşusu hakkında, mama yerken kediyi tekmelediği ve gözünün kör olmasına neden olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adnan T. de bu nedenle 'hayvana eziyet etmek' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Mahkeme heyeti, iki tarafı uzlaşmaya gönderdi ancak Ali Coşkun, uzlaşmada komşusu Adnan T.'nin 10 kez psikolojik destek almasını ve 5 bin liralık mama alıp, hayvansever derneklerine bağışlamasını istedi. Adnan T. kabul etmeyince uzlaşma sağlanamadı ve davaya devam edildi.'CEZA ALSAM BİLE İNSANLIK GÖREVİME EDECEĞİM'Sokak kedilerinin beslenmeye muhtaç olduklarını belirten Ali Coşkun, "Kendi evlatlarım gibi bakıyorum. Onların yaşam alanlarını biz mahvediyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak için elimden gelini yapıyorum. Bizim desteklerimizle hayatta kalıyorlar. İnsan olmanın sorumluluğu var. Kedilerin kıllarından, tüylerinden rahatsız olanlar var. Ruh sağlığı yerinde olan biri, kedilerden rahatsız olmaz. Mama kaplarından bile rahatsız oluyorlar. Anlamıyorum, söyleyecek söz bulamıyorum. Bu kediler bana dostluk ve sevgi dışında bir şey vermiyor. Komşumuz dava açtı, 'apartman önünde kedi beslenemez' diye madde var mı, bilmiyorum. Hayvan beslemek mahkemenin vereceği karara bağlı. Komşum bir kediye tekme atmış ve gözünün kör olmasına neden olmuş. Onun acı duymasından ne zevk alınır? Şimdi yargılanıyor. Apartmanda hatta sokakta ondan başka rahatsız olan yok. Bu davalardan ceza alsam bile insanlık görevimi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek
Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek
Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek
Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek
Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek
Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek
Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek

Ali Coşkun, Apartman, Mahkeme, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü çift, olmayan inşaattan 5 milyon lira verip daire satın aldı Azerbaycan'da görev yapan Anadolu Ajansı ekibinin Ermenistan saldırısından son anda kurtulduğu anlar kamerada Koronavirüs karantinasından kaçanlar için yeni önlem: Elektronik kelepçe geliyor D-100 Karayolu'nda baygın halde bulunan kadını vatandaşlar fark etti Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu
Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'ın saldırı sonrası kameralar karşısına geçti: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'ın saldırı sonrası kameralar karşısına geçti: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak         
10:53
Kızıyla konuşmak için bebek telsizi siparişi verdi, kutudan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için bebek telsizi siparişi verdi, kutudan oda spreyi çıktı         
10:15
Son Dakika! Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası Türk Dışişleri: Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız Son Dakika! Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası Türk Dışişleri: Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız         
09:21
Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var         
07:09
Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı         
23:47
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı         
20:58
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 11:38:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei