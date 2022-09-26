ADLİ KONTROLLE SERBEST
Bodrum ilçesinde yanına yaklaşan 'Boris' isimli sokak köpeğini bıçaklayıp, öldüren ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E. (47), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Bodrum, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Sokak köpeği Boris'i bıçaklayarak öldürdü, o anlar kamerada (2) - Son Dakika
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