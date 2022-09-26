Sokak köpeği Boris'i bıçaklayarak öldürdü, o anlar kamerada (2) - Son Dakika
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Sokak köpeği Boris'i bıçaklayarak öldürdü, o anlar kamerada (2)

26.09.2022 17:17
Sokak köpeği Boris'i bıçaklayarak öldürdü, o anlar kamerada (2)

ADLİ KONTROLLE SERBESTBodrum ilçesinde yanına yaklaşan 'Boris' isimli sokak köpeğini bıçaklayıp, öldüren ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E. (47), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bodrum ilçesinde yanına yaklaşan 'Boris' isimli sokak köpeğini bıçaklayıp, öldüren ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E. (47), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak köpeği Boris'i bıçaklayarak öldürdü, o anlar kamerada (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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