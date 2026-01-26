Sokak Köpeği Katledildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sokak Köpeği Katledildi

Sokak Köpeği Katledildi
26.01.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir köpeğin çardağa asılı haliyle katledilmesi sonrası inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da bir parktaki çardağa asılan sokak köpeği katledilirken, Bolvadin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldığı belirtildi.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Bir parktaki çardağa asılan sokak köpeği katledildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bolvadin Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bolvadin ilçemize bağlı Dişli beldesi sınırları içerisinde sahipsiz bir hayvana yönelik eziyet görüntülerine dair ilgili birimlerimiz ivedilikle harekete geçirilmiştir. Söz konusu olayın meydana geliş şekli ve sorumluların tespitine yönelik soruşturma süreci devam etmektedir. Sahipsiz hayvanlara yönelik her türlü kötü muamele ve şiddet eylemi suç teşkil etmekte olup, bu tür fiillere karşı gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Süreç, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle takip edilmektedir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Sokak Köpeği, Bolvadin, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak Köpeği Katledildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 23:18:44. #7.11#
SON DAKİKA: Sokak Köpeği Katledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.