Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeğinin Üzerine Hırkasını Örttü

Sokak Köpeğinin Üzerine Hırkasını Örttü

1 saat önce

Sakarya'da lise öğrencisi okul bahçesinde soğuktan korunmaya çalışan bir köpeğin üzerine hırkasını örterek örnek davranış sergiledi.

Sokak Köpeğinin Üzerine Hırkasını Örttü, System.String[]
Sakarya'da lise öğrencisi okul bahçesinde soğuktan korunmaya çalışan bir köpeğin üzerine hırkasını örterek örnek davranış sergiledi.

Adapazarı ilçesi Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 10-B sınıfı öğrencisi Sümeyye Yılmaz, okul bahçesindeki bankta soğuktan korunmaya çalışan sokak köpeğine üzerindeki hırkasını örttü.

Kentte sıcaklığın zaman zaman sıfırın altına düşmesi nedeniyle sokak hayvanları zor anlar yaşarken, okul bahçesindeki sokak köpeğine üzerindeki hırkasını örten lise öğrencisi davranışıyla öğretmenlerinden ve arkadaşlarından takdir topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Soğuk kış günlerinde barınma ve yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmamız gerektiğini tüm topluma bir kez daha hatırlatan Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimizi tebrik eder, sokak hayvanlarına karşı merhamet duygularını çocuklarımıza kazandıran öğretmenlerimizi de yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:54 Kaynak: AA

Mustafa Büyük, Sakarya, Güncel
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