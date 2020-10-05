Sokak ortasında bacağından bıçaklandı - Son Dakika

Adıyaman'da sokak ortasında bıçaklanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi eski Altınşehir Evleri yakınlarında yolda yürüyen A.E. isimli kişi, bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından bıçaklanarak yaralanan A.E., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kayıplara karışan kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN