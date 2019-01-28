Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Komşusunu Öldüren Şahıs Tutuklandı

Sokak Ortasında Komşusunu Öldüren Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Adıyaman'da eski komşusunu sokak ortasında başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Sokak Ortasında Komşusunu Öldüren Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Adıyaman'da eski komşusunu sokak ortasında başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi'nin yanına yaklaşan eski komşusu Mehmet T. (69), Elçi ile bir süre tartıştıktan sonra yanında getirdiği tabancayla Elçi'yi başından vurarak öldürdü. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonrası Mehmet T., Adıyaman- Gölbaşı karayolunda bir yolcu otobüsü içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde sorgulanan ve işlemleri tamamlanan Mehmet T., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:50 Kaynak: İHA

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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