Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Uğur A. (29), kendisine borcu olan Taşkın Sert'i (36) sokak ortasında ruhsatsız pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Uğur A., jandarma ekiplerince evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Torbalı'ya bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Taşkın Sert, sabah evinden çıkarken, iddiaya göre, borcunun bulunduğu, sanayi sitesinde otomobil yedek parça işi yapan, evli ve 2 çocuk babası Uğur A. ile karşılaştı. Uğur A., yanında getirdiği ruhsatsız pompalı tüfekle Sert'e 2 el ateş etti. Sert, kanlar içinde yere yığılırken, Uğur A. ise otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Taşkın Sert'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Uğur A. ise Menderes'e bağlı Oğlananası Mahallesi'ndeki evinde jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.