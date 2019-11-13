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Sokakta çalışmaları engellenen çocuklara spor ayakkabısı

7 saat önce

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğünce yürütülen 'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında bünyesinde sokakta çalışmaları engellenen çocuklara spor ayakkabısı hediye edildi.

Sokakta çalışmaları engellenen çocuklara spor ayakkabısı, System.String[]

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğünce yürütülen 'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında bünyesinde sokakta çalışmaları engellenen çocuklara spor ayakkabısı hediye edildi.


'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında kurulan mobil ekipçe sokakta mendil ve su sattığı, ışıklarda cam sildiği ve tartıcılık yaptığı tespit edilen ve sokakta çalıştırılmaları artık engellenen 32 çocuğa, İl Müdür Vekili Abidin Göksoy ve çocuk hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir tarafından spor ayakkabısı dağıtıldı. İl Müdür Vekili Abidin Göksoy, valilik binasında bir araya geldiği çocuklara, sokaklarda kayıt dışı çalıştırılmalarının olumsuzluklarından söz etti.


İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, çocukların eğitimlerine harcamaları gereken vakitlerini sokaklarda çalışarak geçirmelerini engellemeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bugün de sokakta çalıştıklarını tespit ettiğimiz 32 çocuğumuzla bir araya geldik. Onların asıl olmaları gereken yerlerde, okullarda olmaları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her açıdan yanlarında olacağımızı aktarmak için buradayız. Desteklerinden dolayı DAKA'ya da teşekkür ederim" dedi.


Program, çocuklara ayakkabıların hediye edilmesinin ardından sona erdi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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