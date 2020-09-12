Sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
ADANA - Adana'da bir kişi yolda yürüdüğü sırada otomobil içerisinden kendisine doğru tabanca ile ateş açılması sonucunda yaralandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şahin Y., yolda yürüdüğü sırada bir otomobil içerisinden kendisine doğru tabanca ile ateş açıldı. Şahin Y., açılan ateşler sonucunda yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise hızla kaçtı.
Şahin Y. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şahin Y.'nin sağ ve sol bacaklarında 3 tane mermi girişi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Öte yandan, Şahin Y.'ye düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir işyerine de mermi isabet ettiği tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 23:08 - Kaynak: İHA
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