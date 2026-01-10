Söke 1970, Arif Cılak'ı Transfer Etti - Son Dakika
Söke 1970, Arif Cılak'ı Transfer Etti

Söke 1970, Arif Cılak\'ı Transfer Etti
10.01.2026 12:49
Söke 1970, Çayeli Spor'dan orta saha oyuncusu Arif Cılak ile anlaştı. Hoş geldin mesajı verildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970, dış transferde Çayeli Spor Kulübü'nden orta saha oyuncusu Arif Cılak'la (32) anlaştı. İmza töreninde Başkan Mahmut Gözüaçık yer aldı. Tecrübeli futbolcu, Söke temsilcisine amatör lisansla transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırasıyla Kuşadasıspor, Karşıyaka, Ankara Demirspor, Çine Madranspor, Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor, Mardin 1969 Spor, Gümüşhanespor, Silifke Belediye Spor ve Çayelispor formalarını giyen Arif Cılak, kariyeri boyunca 3'üncü Lig'de 245, 2'nci Lig'de ise 57 maça çıktı. Tecrübeli futbolcuya kulübümüze hoş geldin diyor ve başarı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

