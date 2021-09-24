Üye Girişi
Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor - Son Dakika

Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor

24.09.2021 13:59
Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde hayata geçirilen balık ağı örme kursları Doğanbey ve Serçin'den sonra Güllübahçe'de devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde hayata geçirilen balık ağı örme kursları Doğanbey ve Serçin'den sonra Güllübahçe'de devam ediyor.

Kadınların ev ekonomisine katkı sağlayarak meslek edinmeleri amacıyla hayata geçirilen Balık Ağı Örme Kursu Aydın'ın Söke ilçesinde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Söke'nin Doğanbey ve Serçin Mahallelerinde Söke İş-Kur, Halk Eğitim Merkezi ile Aydın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin işbirliği ile gerçekleştirilen kursları tamamlayan 40 kadın sertifikalarını almasının ardından meslek edinmeleri sağlandı. Kadınlara yönelik faaliyete geçirilen Balık Ağı Örme Kursunda kadınların meslek edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedef alınırken, 2021 planlaması kapsamında Güllübahçe Mahallesi'nde de kadınlara yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu açıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen kursun açılış törenine Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Özsakarya Çilingir, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Edip Yağan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Canip Atalay ve Levent Şener, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Söke Halk Eğitim İlçe Müdürü Hakan Çevik ile mahalle muhtarı ve kursiyerler katıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz yıl, İlimiz Söke ilçesine bağlı Doğanbey ve Serçin Mahallelerinde Söke İş-Kur ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin işbirliği ile Kadınlara Yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu düzenlenmişti. 2021 yılında da Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile, meslek edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedef alınarak, Güllübahçe Mahallesindeki kadınlara yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu planlanmıştır. İl Müdürlüğümüz öncülüğünde gerçekleştirilecek olan kursun açılışı Güllübahçe Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirilmiştir. Kursiyerlerimize başarılar diler ve hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor
Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor
Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor
Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor

Güllübahçe, Hisarcık, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada 14:10 Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı 13:59 Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı Prof. Dr. Bülent Oruç: Marmara Denizi'nde olası bir depremde tsunami görülebileceğini söyledi 13:43 Prof. Dr. Bülent Oruç: Marmara Denizi'nde olası bir depremde tsunami görülebileceğini söyledi
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı 13:26 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti 13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü 12:46 İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü
Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı 12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı 11:56 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı

Son Dakika Haberleri
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
13:58 Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım
13:30 Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi
13:25 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
13:23 Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi
13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak
13:16 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın
13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti
Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu         
14:19
9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj         
14:01
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi         
13:30
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek         
12:49
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı         
11:50
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 14:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement