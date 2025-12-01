Genç sporcu evinde ölü bulundu

Söke ilçesinde 29 yaşındaki genç sporcu Mehmet Dıvarcı, evinde ölü olarak bulundu. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda belirlenecek.
Edinilen bilgiye göre, sporla ilgilenen Mehmet Dıvarcı'dan (29) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Dıvarcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulan gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri evde detaylı inceleme gerçekleştirirken olayla ilgili inceleme sürüyor.
