Söke'de polis ve öğrencilerden "trafikte farkındalık" etkinliği - Son Dakika
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Söke'de polis ve öğrencilerden "trafikte farkındalık" etkinliği

13.05.2022 19:51
Söke'de polis ve öğrencilerden "trafikte farkındalık" etkinliği

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden polisler ile Söke Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden polisler ile Söke Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

Trafik Haftası kapsamındaki etkinlikte, sürücülerin en çok kullandığı Aydın Caddesi'nde bir araya gelen öğrenciler, trafik kurallarını hatırlatıcı mesajlar içeren dövizler taşıdı.

Polisler de sürücülere emniyet kemeri, yaya geçiş önceliği gibi konularda uyarıda bulundu.

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Endüstri Meslek Lisesi, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söke'de polis ve öğrencilerden 'trafikte farkındalık' etkinliği - Son Dakika


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