Sokotra'da 179 Turist Tahliye Edildi

Yemen Dışişleri Bakanlığı, ülkede son dönemde yaşanan güvenlik problemleri nedeniyle Sokotra Adası'nda mahsur kalan 179 yabancı turistin tahliye edilerek Suudi Arabistan'a gönderildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemen Havayolları, Suudi Arabistan ve çeşitli büyükelçiliklerle koordinason içinde son olaylar sonucu Sokotra Adası'nda mahsur kalan yabancı turistlerin tahliye edildiği aktarıldı.

Yapılan ilk tahliye uçuşu olduğu belirtilen açıklamada, Sokotra Adası'nda mahsur kalan 179 yolcu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden ilk uçakla adadan ayrıldığı ifade edildi.

Adada kalan diğer yolcuların transferinin tamamlanması, güvenliklerinin sağlanması ve varış noktalarına dönüşlerinin kolaylatırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yemen basınında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyinde yaşanan durumun ardından uçuşların askıya alınması nedeniyle Sokotra Adası'nda 400'den fazla yabancı turist mahsur kaldı.