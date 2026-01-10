Sokotra'daki Yabancı Turistler Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sokotra'daki Yabancı Turistler Tahliye Edildi

10.01.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokotra Adası'nda mahsur kalan tüm yabancı turistler, Suudi Arabistan'a güvenle transfer edildi.

Yemen'in Sokotra Adası'nda mahsur kalan tüm yabancı turistlerin, hava yoluyla Suudi Arabistan'a transfer edilmesinin ardından tahliye operasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Yemen devlet televizyonunun haberine göre, Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı açıklamada, Sokotra Havalimanı'ndan Yemen Havayolları'na ait ve 109 yolcu taşıyan son tahliye uçuşunun Cidde Uluslararası Havalimanı'na ulaşmasıyla birlikte adada mahsur kalan tüm yabancı turistlerin güvenli şekilde transfer edildiğini belirtti.

İryani, bu başarının insani nitelikteki sürecin yönetiminde yüksek düzeyde ulusal koordinasyon ve etkinliği yansıttığını ifade etti.

Yemenli bakan, tahliye operasyonunun başarıyla yürütülmesine katkı sağlayan Suudi Arabistan'a işbirliği ve sağladığı lojistik imkanlar dolayısıyla teşekkür etti.

Öte yandan İryani, şubat ayından itibaren Sokotra ile Cidde arasında doğrudan ve düzenli uluslararası uçuşların başlatılacağını duyurdu.

İryani, bu adımın Sokotra'nın güvenli ve uluslararası standartlara uygun bir turizm merkezi olarak konumunu güçlendireceğini kaydederken, Yemen'in güneyindeki Al-Mokha Havalimanı ile Cidde Uluslararası Havalimanı arasında yeni bir uluslararası uçuş hattının da hizmete açıldığını bildirdi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, 7 Ocak'ta da, ülkede son dönemde yaşanan güvenlik problemleri nedeniyle Sokotra Adası'nda mahsur kalan 179 yabancı turistin tahliye edilerek Suudi Arabistan'a gönderildiğini açıklamıştı.

Yemen basınında çıkan haberlerde, ülkenin güneyinde yaşanan durumun ardından uçuşların askıya alınması nedeniyle Sokotra Adası'nda 400'den fazla yabancı turist mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Havacılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokotra'daki Yabancı Turistler Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:09
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı
19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:18:05. #7.11#
SON DAKİKA: Sokotra'daki Yabancı Turistler Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.