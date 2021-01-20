Solhan'da doğal gaz sevinci - Son Dakika

Solhan'da doğal gaz sevinci

20.01.2021 16:07
Solhan'da doğal gaz sevinci, System.String[]

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen meşale yakma töreniyle ilçeye doğalgaz verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen meşale yakma töreniyle ilçeye doğalgaz verildi.

Solhan Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen meşale yakma töreninde bir konuşma yapan Vali Kadir Ekinci, doğal gazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Solhan ilçesinde ikamet edenlerin evlerine konforun ve kalitenin gittiğini, özelikle kadınların hayatını daha da kolaylaştıran doğal gazın ilçeye verilmesinde büyük sevinç yaşadıklarını aktardı.

Ekinci, şunları dile getirdi:

"Bugün de hamdolsun, Solhan ilçemizi en çevreci ve en ekonomik yakıt olan doğal gaza kavuşturmak için buradayız. Solhan ilçemizdeki doğal gaz yatırımına 2020 yılının 8. ayında başladık. Toplam 10 milyon lira maliyeti olan bu yatırım için 2020'nin 11. ayında abone başvuruları alınmaya başlandı. Son derece hızlı ve düzenli işleyen bir çalışma temposu sonucunda geldiğimiz aşamada, 2021 ocak ayı sonu itibariyle 1309 aboneye hizmet vermeyi planlıyoruz. İnşallah abone sayıları hızla artacak, daha fazla vatandaşımız bu nimetten istifade edecek ve tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de doğal gaz hizmeti hızla tamamlanacaktır."

Törene, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Solhan İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hisarcık, Doğalgaz, Bingöl, Solhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Solhan'da doğal gaz sevinci - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin devlet medyası Trump'ın gidişini memnuniyetle karşıladı: Çok şükür gittin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç ayrımcılık yapıyor, TFF buna ne diyecek? Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Türk iş adamı Yavuz Selim Yükselir BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne seçildi Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı
Melanie Trump, Beyaz Saray'a böyle veda etti: First Lady'niz olmak en büyük onurdu Melanie Trump, Beyaz Saray'a böyle veda etti: First Lady'niz olmak en büyük onurdu         
17:02
Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi         
16:41
Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz         
16:34
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Gelin ve damadın birbirlerine yaptıkları şaka sosyal medyayı ikiye böldü Gelin ve damadın birbirlerine yaptıkları şaka sosyal medyayı ikiye böldü         
15:49
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı         
15:39
Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı         
15:19
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi         
13:22
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 17:09:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Solhan'da doğal gaz sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei