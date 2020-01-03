Soma'da BİLSEM seçme sınavlarına yaklaşık 2 bin öğrenci başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma'da BİLSEM seçme sınavlarına yaklaşık 2 bin öğrenci başvurdu - Son Dakika

Soma'da BİLSEM seçme sınavlarına yaklaşık 2 bin öğrenci başvurdu

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde bu yıl eğitim öğretime başlayacak olan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) seçme sınavlarına yaklaşık 2 bin öğrenci katılacak.

Soma'da BİLSEM seçme sınavlarına yaklaşık 2 bin öğrenci başvurdu, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde bu yıl eğitim öğretime başlayacak olan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) seçme sınavlarına yaklaşık 2 bin öğrenci katılacak.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can, yaptığı açıklamada Soma Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) seçme sınavlarının 4 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Açıklamasında, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için verilen randevu günü ve saatinde sınav giriş belgeleri ve kimlikleriyle okulda hazır olmaları gerektiğine vurgu yapan Halil Can, şunları söyledi:

"İlçemiz Bilim Sanat Merkezi öğrenci seçim sınavları 4 Ocak 2020 Cumartesi günü 13 Eylül Gama Ortaokulu'nda başlıyor. 14 Mart 2020 Cumartesi gününe kadar devam edecek sınavlar tablet üzerinden gerçekleştirilecek olup yaklaşık 2 bin öğrencimiz sınavlara katılım sağlayacaktır. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için verilen randevu günü ve saatinde sınav giriş belgeleri ile kimlik belgeleri ile birlikte okulda hazır bulunmaları gerekmektedir."

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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